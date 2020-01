Den Europadeputéierte Charles Goerens suivéiert den aktuelle Konflikt tëscht dem Iran an den USA mat groussem Interessi.

Als Europäer wier een allerdéngs e stëlle Beobachter, et hätt een net schrecklech vill mat ze bestëmmen. An et hätt een et den Ament mat enger amerikanescher Regierung ze dinn, déi Europa ëmmer méi géif de Réck dréien.

Et géif schrecklech vill um Spill stoen, esou de Charles Goerens am RTL-Interview. Kuerzfristeg wier et eng Fro vu Krich a Fridden an der Regioun. Ma och laangfristeg géif d'Atomofkommes mam Iran definitiv op der Kipp stoen.

„Mir brauchen eng gemeinsam aussepolitesch Stëmm"

D'Europäesch Unioun an déi aner NATO-Partner misste sech iwwerleeën, wéi ee Bäitrag ee leeschte ka fir eng Deseskalatioun. Vill kéint een net maachen. Dat, well d'EU keng gemeinsam Positioun hätt an d'Aussepolitik méi um Pabeier existéiert, wéi datt se konkret géif ëmgesat ginn.

Wann et ëm Aussepolitik geet, misst d'Eestëmmegkeet ofgeschaaft ginn an den Traité iwwerschafft ginn. Ee vun de grousse Problemer, deen een als Europäesch Unioun den Ament hätt, wier d'Relatioun mat den USA an do virop de President Donald Trump. De Charles Goerens fënnt, datt den US-amerikanesche President éischter en Faveur vun enger Politik wier, wéi et se an enger Weltuerdnung virun 1945 gouf, wat grad fir Lëtzebuerg net wënschenswäert wier.