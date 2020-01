Op seng Reaktioun hu vill Leit gewaart. Den amerikanesche President Donald Trump ass e Mëttwoch de Mëtteg virun d’Press getrueden.

An do huet hien iwwert d'Iran-USA-Kris geschwat. Hie géif weider Sanktioune géint den Iran huelen, nämlech wirtschaftlecher. Washington géif d'Aggressiounen net ouni Äntwert loossen, esou de Republikaner.

Mam Dout vum iranesche Generol Soleimani hätt een e staarke Message geschéckt. An engems huet den Donald Trump och erkläert, datt et wärend der iranescher Rakéitenattack e Mëttwoch de Moie fréi op 2 Militärstëtzpunkten, déi och vun amerikaneschen Zaldote genotzt goufen, keng Doudeger gouf.

D'Campagne vun Terrorismus géing net weider toleréiert ginn, esou nach den Donald Trump. Hie géif d'Nato vun haut u froen, fir méi an der Regioun involvéiert ze ginn. Wéi genee, dat huet den Amerikaner net erkläert.

AUDIO: Donald Trump iwwert de Konflikt USA-Iran (1)

Esoulaang hie President wier, géif den Iran ni eng nuklear Waff kréien. Un Däitschland, Frankräich, Groussbritannien, Russland a China adresséiert, huet den Donald Trump d'Staaten opgeruff, net weider um iraneschen Atomofkommes festzehalen. Et misst ee neien Accord ausgeschafft ginn. Fir "d'Welt zu enger méi sécherer a méi friddlecher Plaz ze maachen".

D'Amerikaner hätten eng grouss militäresch Kraaft, mä si wéilten net mussen op dës Mesuren zeréckgräifen, esou den US-amerikanesche President un déi iranesch Regierung.

AUDIO: Donald Trump iwwert de Konflikt USA-Iran (2)

D’USA wiere prett fir de Fridde mat deenen, déi es och wéilten.

Den Iran huet zwou Militär-Basen am Irak attackéiert

Am Viséier vun de Rakéiten-Attacke waren déi Basen, vu wou aus d'Attack op de Konvoi lancéiert gouf, wou de Generol Soleimani leschte Freideg ëmkomm ass. Dat huet den iraneschen Ausseminister Sharif confirméiert a vun enger Verdeedegungsmesure geschwat. Vun den USA heescht et, dass dobäi keng amerikanesch Zaldote blesséiert gi wieren.

Sollt et elo nees zu Revanche-Aktioune komme vu Säite vun den USA, géif een net zécken, och Israel ze attackéieren, heescht et iwwerdeems aus dem Iran.

Als Konsequenz vum Sträit an der Regioun an dem Haass op d'USA, däerfen elo iwwregens keng amerikanesch Linneflich méi iwwert d'Regioun fléien. Et wier eng Virsiichtsmoossnam, fir de Loftraum iwwert dem Iran, dem Irak an dem persesche Golf ze evitéieren, huet déi amerikanesch Loft-Faart-Opsiicht confirméiert.