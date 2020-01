De Carlos Ghosn hat kritiséiert, hie wier als Geisel an engem Land gehale ginn, deem hie Jore laang gedéngt hätt.

Japan huet déi schwéier Virwërf vum fréieren Automanager Carlos Ghosn um japanesche Justizsystem zeréckgewisen. Seng eesäiteg Duerstellungen a senger Ried am Libanon e Mëttwoch kéinte säi Behuelen net rechtfäerdegen, sot déi japanesch Justizministesch en Donneschdeg. D'Prozedure wieren equilibréiert a wier deementspriechend gehandelt ginn.



De Carlos Ghosn hat kritiséiert, hie wier als Geisel an engem Land gehale ginn, deem hie Jore laang gedéngt hätt. D'Uklo géint de fréiere Virstandschef vu Renault-Nissan-Mitsubishi wier politesch motivéiert.



De Carlos Ghosn huet e Mëttwoch och vun onmënschleche Konditiounen am Prisong geschwat an all Virwërf géint hien zeréckgewisen.

Déi libanesesch Justiz huet dem Carlos Ghosn en Donneschdeg de Moien verbueden den Territoire ze verloossen.