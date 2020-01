Ronn 160 Pompjeeë sinn alarméiert ginn, wéinst engem Brand am Kölner Doum. Um Enn war wäit e breet keng Spuer vun engem Feier.

Eng Wollek, déi méi déif houng an direkt an der Géigend vum Doum zu Köln sech forméiert hat, huet an der Nuecht op en Donneschdeg e Groussasaz bei de Pompjeeën ausgeléist. E Passant hat d'Wiederphenomen fir eng Dampwollek gehalen a kuerz no 1 Auer d'Pompjeeën alarméiert, esou e Porte-Parole vun den Asazekippen.

Doropshi gouf direkt reagéiert an eng 160 Pompjeeën alarméiert. Wéi d'Pompjeeën ënnerwee op d'Plaz waren, koum souguer nach eng zweet Meldung iwwert eng Dampentwécklung an der Kathedral eran.

Op der Plaz ukomm, koum awer du séier Entwarnung: nodeems béid Tierm grëndlech duerchsicht goufen, war kloer, dass et net zu engem Feier komm ass.