Zu Kamen am däitsche Bundesland Nordrhein-Westfalen gouf eng 80 Joer al Fra vun engem Abriecher an hirer Kichen iwwerrascht.

Nodeems an der Kichen en haart Geräisch ze héiere war, ass si an de Raum nokucke gaangen, ob alles an der Rei wier. Virun hir stoung awer du ganz onerwaart en Abriecher.

Amplaz si unzegräifen oder Wäertgéigestänn matgoen ze loossen, huet hie sech bei der Proprietärin entschëllegt a sech duerch d'Kichefënster aus dem Stëbs gemaach.