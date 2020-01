De franséische Premier hofft, an de Gespréicher mat de Sozialpartner elo eng Léisung an der Problematik vun der neier Pensiounsreform ze fannen.

En Donneschdeg wollten d'Gewerkschafte mat weidere Masseprotester zu Paräis, mä ënnert anerem och zu Nantes, Marseille a Bordeaux nach emol Drock maachen. E Freideg gesäit sech de Franséische Premier Edouard Philippe mat de Sozialpartner, fir am Konflikt iwwert d'Rentereform op en neits ze verhandelen, an der Hoffnung, eng Léisung ze fannen.

Et sinn de ganzen Dag iwwer Eenzelgespréicher mat de Gewerkschaften an dem Patronat am Matignon geplangt. Zanter Uganks Dezember elo scho wiere sech honnertdausende Leit a Frankräich géint de proposéierte Finanzement vum Pensiounssystem. De Gesetzprojet, deen ënnert anerem virgesäit, datt Persounen, déi wéi elo mat 62 Joer an d'Pensioun ginn, mat manner Sue rechne mussen.

De Gesetztext soll Mëtt Februar un am Parlament diskutéiert ginn, fir viraussiichtlech Uganks Juni gestëmmt ze ginn.