Op de Mann Alkohol, Drogen oder Medikamenter am Blutt hat, konnt bis ewell nach net ofschléissend gekläert ginn.

No der Decouverte vun enger Läich an enger Kläranlag zu Tréier, deit alles op en Accident hinn. An engems ass et awer nach ëmmer onkloer wat de Mann vun 48 Joer d'lescht Woch am Baseng vun der Anlag gemaach huet, sot e Freideg Spriecher vun der Police.

De Mann hätt op alle Fall missen iwwert en Drot geklommen fir an d'Kläranlag ze kommen. D'lescht Woch hat d'Police scho matgedeelt, datt bei der Autopsie keng Indicen op e brutalen Dout erauskomm sinn.

Op de Mann Alkohol, Drogen oder Medikamenter am Blutt hat, konnt bis ewell nach net ofschléissend gekläert ginn.