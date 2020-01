Wéi et am Avenir heescht, wieren am Norde vu Virton d'lescht Woch Schanken positiv op d'Kränkt getest ginn.

D'Schanke wieren tëscht 3 a 6 Méint al gewiescht. Zanter dem Ufank vun der Epidemie sinn an der Belsch 4.568 Wëllschwäin getest ginn. 831 Fäll ware positiv.