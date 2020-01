Am November goufen zu Dresden Bijoue vun onschätzbarem Wäert aus dem Grünem Gewölbe geklaut.

2 Abriecher wieren duerch eng Fënster agebrach an hätte bannent just e puer Minutte wäertvoll historesch Bijoue geklaut. Zanterhier goufen et keng Nouvellen iwwert déi geklaute Wuer. Bis viru Kuerzem: eng Sécherheetsfirma huet nämlech gemellt, dass 2 vun de Bijouen iwwer Internet ugebuede goufen.

En Onbekannten hätt an E-Mailen 9 Milliounen Euro fir de Broschtstär vum polnesche "Wäissen Adler-Uerden" an de sougenannten "Sächsesche Wäissen" gefrot. Dat confirméiert de Gerant vun der israelescher Sécherheetsfirma CGI, Zvika Nave, e Freideg.