Am Bundesstaat New South Wales sinn zwee Bränn zu engem enorme Groussbrand zesummegewuess. D'Feier ass elo duebel sou grouss wéi d'Saarland.

Ugedriwwe vum staarke Wand am australesche Bundesstaat New South Wales sinn e Freideg zwee Bränn zu engem enorme Groussbrand zesummegewuess. Dat neit "Megafeuer" huet eng Fläch vu 600.000 Hektar an ass domadder méi wéi duebel esougrouss wéi d'Bundesland Saarland an Däitschland. De Pompjeeën no gëtt d'Feier duerch d'Dréchent an Temperature vun iwwer 40 Grad Celsius weider ugedriwwen.

Wéinst de schlechte Wiederprevisioune gëllt an de Gebidder New South Wales a Victoria weider den Ausnamezoustand. D'Autoritéiten hu weider Evakuéierungen am Grenzgebitt tëscht béide Bundesstaaten ordonéiert. Der Regierung no gouf et an der Lescht 130 Bränn, wouvunner der 50 net ënner Kontroll waren.

Dausende Mënschen hunn hir Haiser misse verloossen. Ma et sinn net nëmme Leit betraff. Der WWF no si bis ewell iwwer eng 1,25 Milliarden Déieren ëm d'Liewe komm.

Zu Sydney an zu Melbourne sinn Zéngdausende Mënschen op d'Strooss gaangen an hu vun der konservativer Regierung verstäerkt Klimaschutzmoossname gefuerdert. Si hunn ënnert anerem eng Reduktioun vum Kuelenofbau an -export gefuerdert. Donieft gouf et och nees Kritik um Krisemanagement vum Premierminister.

De Scott Morrison, dee fir d'Kuelenindustrie ass, bestreit antëscht zwar net méi den Zesummenhang tëscht de Bränn an dem Klimawandel, ma dëse wär nëmmen eng vu villen Ursaachen. De Morrison ass och weiderhi géint eng méi klimafrëndlech Wirtschaftspolitik. Déi australesch Kuelenindustrie produzéiert een Drëttel vun de weltwäiten Exporter a schaaft wichteg Aarbechtsplazen.