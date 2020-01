De Brian Hook gëtt an US-Medien als dem Donald Trump säin "Iran-Flüsterer" duergestallt. Et ass de Spezial-Representant am US-Ausseministere fir den Iran.

Et wier eng Katastrophe fir den Noen Osten, wann den Iran an de Besëtz vun Atomwaffe kënnt, dat sot de Brian Hook, Spezial-Representant am US-Ausseministère, e Freideg wärend enger Telefonskonferenz un där och RTL deel geholl huet.

Iran-USA-Konflikt / Reportage Pierre Weimerskirch

De Brian Hook gëtt an amerikanesche Medien als dem Donald Trump säin "Iran-Flüsterer" duergestallt. Et ass de Spezial-Representant am US-Ausseministère fir den Iran. Den Doud vum Militärkommandant Qassem Soleimani erkläert de Brian Hook esou: "Hie war an der Regioun ënnerwee, an huet Attacke geplangt. Dem Qassem Soleimani säin Zil waren diplomatesch Ariichtungen an amerikanesch Staatsbierger. An dat war net fir d'éischt, well hien huet scho Militärbasen am Irak attackéiere gelooss, wou Amerikaner an Alliéierter stationéiert waren."

No den iraneschen Attacken op US-Truppen am Irak hunn d'USA weider Wirtschaftssanktioune géint Teheran decidéiert. Dat ënnert anerem géint d'Metallindustrie. Den iranesche Regime géif d'Metallindustrie notzen, fir seng Aussepolitik ze finanzéieren, esou den Hook. Dofir hätt een 22 Organisatiounen aus dem Secteur sanktionéiert.

Schonn 2018 huet Amerika den Atomdeal, deen nach ënnert dem President Obama verhandelt gouf opgekënnegt. D'Zil vun der US-Politik géif et och nom Ofkommes bleiwen, ze verhënneren, datt den Iran an de Besëtz vu nuklear Waffe kënnt: "Et wier eng Katastrophe fir den Noen Osten. A wann ee mengt, datt mer elo scho Problemer hätten, d'Regioun am Grëff ze halen, da stellt iech vir, d'islamesch Republik hätt Atomwaffen. An dofir kennen ech kee Staat op der Welt, dee wéilt, datt den Iran esou Waffen hätt."

Fir de Brian Hook wieren awer net nëmmen nuklear Waffen e Problem. Vill Staate géifen ënnerschätzen, datt den Iran an de leschte Joren entschlossen un engem Rakéite-Programm geschafft hätt.

Den Iran an d'USA befanne sech zanter Joren an engem asymmetresche Krich. Wéi sech d'Lag an den nächste Wochen a Méint wäert weiderentwéckelen ass haut schwéier ofzeschätzen.