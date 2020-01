D'Autoritéite warnen awer, datt d'Saison vun de Bëschbränn nach laang net eriwwer ass, an d'Situatioun nach eng laang Zäit ugespaant dierft bleiwen.

An Australien kënnen d'Pompjeeë liicht opootmen. D'Temperature sinn zeréckgaangen an et huet sech liichte Reen annoncéiert. Eng Woch laang sollen dës Wiederkonditiounen unhalen. Ma e Freideg nach war d'Situatioun alles aneschters wéi positiv. Do sinn an de Bundesstaaten New South Wales a Victoria zwee Bränn anenee gewuess, esou datt sech ee risegt Feier forméiert huet.

