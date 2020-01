De Cousin vum Sultan, den aktuelle Kulturminister am Oman soll elo d'Relêve iwwerhuelen.

De Sultan vum Oman, den Kabus bin Said al-Said, ass am Alter vun 79 Joer u Kriibs gestuerwen. De Sultan war zanter 1970 un der Muecht am Oman, an huet versicht wärend de Konflikter am Noen Osten an op der arabescher Hallefinsel ëmmer eng méi moderat Positioun anzehuelen.

