Eng Holzfigur an engem sloweneschen Duerf, déi den US-amerikanesche President Donald Trump duerstelle soll, ass komplett néiergebrannt.

Et gëtt ugeholl, dass Brandstëftung dohannert stécht. De Kënschtler Tomaz Schlegl, deen déi 8 Meter héich Figur als Populismus-Kritik gebaut huet, gesäit hannert dem Virfall eng Reaktioun op d'Eskalatioun am Noen Osten.

Wann ee bedenkt, wat den Ament an der Welt lass ass, wier eng Dot wéi déi presuméiert Brandstëftung zu Moravce "verständlech", esou de Schlegl der Noriichtenagence AFP géigeniwwer. Ma net jiddereen huet dës Dot positiv opgeholl: De Buergermeeschter vun der Gemeng verurteelt dës Aktioun, et wier "en Ugrëff kéint Konscht an Toleranz, géint déi europäesch Grondwäerter", sot de Milan Balazic.

En Donneschdeg de Moie gouf nach versicht, déi 1.500 Euro deier Trump-Statue ze retten, mä se ass de Flame komplett zum Affer gefall. De Kaf vun enger neier Figur ass scho geplangt, dës Kéier soll se awer net den US-amerikanesche President duerstellen. "Toleranzstatue" wäert se genannt ginn an aus engem aneren, méi zolitte Material gebaut ginn.