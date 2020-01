No wochelaange Streiker huet sech déi franséisch Regierung e Samschdeg bereet erkläert, op en ëmstriddene Punkt an der Rentereform ze verzichten.

Op d'mannst fir de Moment. Si wiere bereet, dëse Punkt aus dem Gesetzesentworf ze sträichen, sou de Ministerpresident Edouard Philippe an engem Bréif un d'Gewerkschaften an d'Patronat. D'Reform hat virgesinn, dass den Alter, wéini een a Pensioun geet, tëscht 2022 an 2027 all Joer ëm 4 Méint gehuewe gëtt, bis ee bei 64 Joer ukomm ass.

Zanter Woche gëtt jo a Frankräich wéinst der geplangter Pensiounsreform gestreikt a protestéiert - an dat och e Samschdeg erëm, ënnert anerem zu Paräis, wou dausende Leit op d'Stroosse gaange sinn.