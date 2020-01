Déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel an de russesche President Wladimir Putin kommen e Samschdeg fir eng Entrevue zesummen.

Dat, fir zesummen iwwert d'Konflikter a Libyen a Syrien an awer och d'Situatioun am Iran ze diskutéieren. Donieft kéint och eng Friddensléisung fir d'Ostukrain thematiséiert ginn. D'Angela Merkel huet bei der Begréissung betount, datt Däitschland a Russland vill gemeinsam Interessen hätten an et besser wier, matenee wéi iwwerteneen ze schwätzen.