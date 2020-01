Et wäerten an den nächste Woche weider Schrëtt an der Impeachment-Prozedur géint den US-amerikanesche President Donald Trump ginn.

Dat huet d'Presidentin vum US-Representantenhaus Nancy Pelosi annoncéiert. Ënnert anerem d'Uklopunkte sollen un de Senat iwwermëttelt ginn. Dat ass d'Viraussetzung, fir datt d'Prozedur do ufänke kann. D'Representantenhaus wërft dem President Amtsmëssbrauch a Behënnerung vum Kongress vir. Am Senat hunn allerdéngs d'Republikaner d'Majoritéit, dofir ass eng Verurteelung relativ onwarscheinlech.