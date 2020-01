D'Zeitung "Daily Mail" schreift, datt dem Rob Macaire virgehäit gouf, Protester ugestëft ze hunn.

De britteschen Ambassadeur am Iran soll e Samschdeg fir eng kuerz Zäit festgeholl gi sinn. Teheran huet domadder een diplomateschen Eclat riskéiert. De britteschen Ausseminister Raab gehäit dem Iran Zitat "een eklatante Verstouss géint internationaalt Recht" vir. Déi iranesch Regierung hätt och keng offiziell Erklärunge ginn, firwat de britteschen Ambassadeur Rob Macaire festgeholl gouf. D'Zeitung "Daily Mail" schreift, datt dem Macaire virgehäit gouf, Protester ugestëft ze hunn.

Gëschter Owend gouf et am Zesummenhang mam der ukrainescher Boeing, déi e Mëttwoch mat 176 Leit u Bord vun der iranescher Revolutiounsgarden ofgeschoss gouf, eng Partie Manifestatiounen am Iran, an der Haaptsaach an der Haaptstad Teheran. D'Leit hunn do géint de Mullah-Regime protestéiert, deen zanter Deeg dementéiert hat eppes mam Fliger-Ongléck ze dinn ze hunn, e Samschdeg de Moien dunn awer d'Responsabilitéit iwwerholl hat a vun engem "mënschleche Feeler" geschwat hat.

Den amerikanesche President Donald Trump huet iwwerdeems iwwert Twitter wësse gedoen, datt hien op der Säit vun den Iraner stéing, déi sech géint hir Regierung wieren. Un de Mullah-Regime adresséiert, huet den Trump gemengt, datt et am Kontext vun de Protester am Iran zu Zitat "kengem weidere Massaker u friddlechen Demonstranten" dierft kommen.