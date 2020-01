D'Entrée vun der Gare ass bis op Weideres gespaart. Am Zuchtrafic dierft et zu Perturbatioune kommen.

Zu Dortmund leeft de Moment eng gréisser Evakuatioun am Stadkär, well een dovunner ausgeet, datt an engem Quartier 4 Fligerbommen aus dem zweete Weltkrich leien. D'Leit sollte bis de Mueren 8 Auer hir Haiser verloossen.

Schonn e Samschdeg goufe Patienten aus zwee Spideeler an anere Gebaier ënnerbruecht. D'Entrée vun der Gare ass bis op Weideres gespaart. Am Zuchtrafic dierft et zu Perturbatioune kommen.