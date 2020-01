China huet no der Wal-Victoire vun der aktueller Presidentin Tsai, fir eng zweet Mandatszäit, d'Wale schaarf kritiséiert.

Et géif sech hei "offensichtlech ëm keng normal Walen" handelen. Et hätte sech Stëmmen aus dem Westen, déi géint Peking sinn, an d'Presidentiellen agemëscht, déi domadder d'Unnäherungsversich tëscht China an Taiwan verhënnert hätten. Dës Pouvoiren hätten och wëlle China ausbremsen, heescht et an enger Kritik vu Peking, dat seng Uspréch op d'Insel nees bekräftegt huet.

D'Presidentin d'Tsai, déi déi pro-demokratesch Mouvementer zu Hongkong ënnerstëtzt a Peking-skeptesch ass, wier duerch Zitat "knaschteg Tricken", wéi Bedruch, Repressioun an Aschüchterung zeréck gewielt ginn", esou Peking.

E Samschdeg hat d'Tsai 57 Prozent vun den 1.9 Millioune Stëmme konnte fir sech gewannen a konnt sech esou géint hire pro-chinesesche Konkurrent Han vun der Oppositioun duerchsetzen.