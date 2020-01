Wéi et vum däitsche Wirtschaftsministère heescht, wieren 71 Prozent vun de Krichswaffen u Partner aus der EU an der NATO gaangen.

Déi däitsch Waffenindustrie huet d'lescht Joer méi Krichswaffen an d'Ausland geliwwert, wéi nach dat Joer virdrunner. Bis November d'lescht Joer wier ee Volummen am Wäert vun 822 Milliounen Euro an d'Ausland exportéiert ginn. Dat Joer virdrunner waren et am ganze Joer 770 Milliounen Euro. Domadder leit een awer wäit ënnert de Chiffere vun 2016 a 2017. Do ware Waffen am Wäert vun 2.5 respektiv 2.6 Milliarden Euro an d'Ausland verkaf ginn.

Wéi et vum däitsche Wirtschaftsministère heescht, wieren 71 Prozent vun de Krichswaffen u Partner aus der EU an der NATO gaangen. Allerdéngs och een Deel u Länner wéi Ägypten, Pakistan oder Katar.