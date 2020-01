Nodeems d'Revolutiounsgarde zouginn hat, den ukrainesche Passagéierfliger mat 176 Mënschen u Bord ongewollt ofgeschoss ze hunn, koum et zu Protester.

Dat zu Teheran an och an aneren iranesche Stied, wou géint déi politesch a reliéis Féierung am Land protestéiert gouf. D'Demonstrante reprochéieren dem Regimm, se belunn ze hunn, vue datt d'Autoritéiten deeglaang bestridden haten, d'Boeing 737 ofgeschoss ze hunn.

D'Protester géint d'Regierung am Iran kommen der US-Administratioun ganz geleeën. Per Tweet an op Persesch huet den US-President Donald Trump seng Solidaritéit mam iranesche Vollek ausgedréckt an hire Courage gelueft. Washington hofft drop, dass d'Erklärung vun Teheran, och Täter ze sinn, an net just Affer vun amerikaneschen Aggressiounen, d'Stëmmung am Iran op Dauer kippe kéint.