Wéinst dem Mordfall un der Journalistin Caruana Galizia war de Joseph Muscat als Premierminister zréckgetrueden.

Elo soll den Affekot Abela säin Nofollger ginn. Hie gouf als Chef vun der Labour Partei gewielt a gëtt elo neie Regierungschef.

D'Journalisitin Galizia war bei enger Explosioun vun enger Autosbomm am Oktober 2017 ëm d'Liewe komm. Déi deemools 53 Joer al Fra hat ënnert anerem Recherche gemaach iwwert d'Korruptioun an der Regierung a bei de Geschäftsleit zu Malta. Wéinst dem Mord goufen dräi Männer festgeholl an ugeklot.