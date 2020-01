Och wa vill Déieren d'Beschbränn an Australien iwwerlieft hunn, geet et hinnen awer net gutt, well et hinnen un Iesse feelt.

Dowéinst verdeele Secouristen am Bundesstaat New South Wales den Ament e puer dausend Kilo Muerten a Gromperen, an dat aus Helikopteren eraus.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

Virun allem "Fielskänguruen" sollen dovu profitéieren, well dës Déiere vum Ausstierwe bedrot sinn. Dat huet den australeschen Ëmweltminister Matt Kean op Twitter geschriwwen. Hien huet och eng Foto vun engem "gléckleche Client" gedeelt, deen zefridden u senger Wuerzel knabbert.

Australesche Regierungschef gëtt Feeler ëffentlech zou

Den australesche Regierungschef Scott Morrison huet ëffentlech zouginn, Feeler am Krisemanagement vun de Bëschbränn gemaach ze hunn. Eng éischte Kéier huet hien an engem Tëleesinterview gesot, datt de Klimawandel Konsequenzen hätt a fir méi laang, waarm an dréche Summere responsabel wier.

"Mir wëllen d'Emissioune reduzéieren", dat huet de konservative Politiker däitlech gemaach, dee bis elo hannert der Kuelenindustrie stoung.

Kritik, datt seng Regierung net genuch virum Ufank vun de Bëschbränn ënnerholl huet, huet de Morrison allerdéngs net gëlle gelooss.

E Freideg waren a grousse Stied an Australien zéngdausende Mënschen op d'Stroosse gaangen an hunn ënnert anerem de Récktrëtt vum Scott Morrison gefuerdert.

Ee vun de Groussbränn ënner Kontroll

No zwee an engem hallwe Mount hunn d'Pompjeeën an Australien ee vun de grousse Bränn am Südoste vum Land ënner Kontroll. Wéinst ongënschtege Wiederkonditiounen hätt et méi laang gedauert, wéi erwaart. Dat hunn d'Pompjeeën op de soziale Netzwierker geschriwwen. De Brand gouf Enn Oktober duerch e Blëtz ausgeléist.