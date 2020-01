No zwee an engem hallwe Mount hunn d'Pompjeeën an Australien ee vun de gréisste Bränn am Südoste vum Land ënner Kontroll.

Wéinst ongënschtege Wiederkonditiounen hätt et méi laang gedauert, wéi erwaart. Dat hunn d'Pompjeeë vun New South Wales e Méindeg matgedeelt. De Regionalchef Shane Fitzsimmons ass zouversiichtlech, dass dat gigantescht "Gospers Mountain Fire" an der Géigend vu Sydney och weider ënner Kontroll bleift. De Brand gouf Enn Oktober am Wollemi-Nationalpark duerch e Blëtz ausgeléist an hat sech am Laf vun der Zäit mat anere Feieren zesummegeschloss. Iwwer 800.000 Hektar wieren eleng doduerch verbrannt – eng Fläch, bal 4 Mol sou grouss wéi Lëtzebuerg. Dosenden aner Bränn an Australien sinn awer weiderhin net ënner Kontroll. D'Hoffnunge sinn awer grouss, Meteorologen hu Reen virausgesot, bis zu 50 Milimeter ginn an de kommenden Deeg a munche Brandregiounen annoncéiert.