De fréiere Poopst Benedikt huet ëffentlech u säin Nofolger appelléiert, fir net un den Zölibat fréckelen ze goen.

"Ech kann net roueg bleiwen“, huet de Benedikt iwwert den Zölibat an engem Buch mam äerzkonservative Kardinol Robert Sarah geschriwwen. De franséische Figaro hat e Sonndeg Extraite publizéiert. Ëmmer nees, wann iwwert den Zölibat riets wär, géif dat d'Paschtéier duerchernee maachen. E Bestietnis géif de "Mann am Ganze" fuerderen, Paschtouer sinn och, also kéint een déi zwou Saachen net matenee kombinéieren. Sou den 92 Joer ale Poopst Benedikt.

Vatikan-Experte sinn iwwerrascht, datt de Poopst Benedikt, dee jo zréckgetruede war, sech ëffentlech a Saachen amëscht, mat deene säin Nofollger elo konfrontéiert ass.