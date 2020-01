„D'Situatioun, déi et viru Méint am Iran gouf, däerf sech op kee Fall widderhuelen!“

Dat sot de Jean Asselborn am RTL-Interview an Erënnerung u Protester am November wéinst enger zolitter Hausse vun de Pëtrolspräisser, déi mat Gewalt néiergeschloe goufen. Dem Ausseminister no fënnt d'EU, dass et d'gutt Recht vu jonke Leit am Iran wier, fir sech Froen ze stellen iwwert d'Politik vun hirem Regime. Sou e Protest dierft net mat Gewalt néiergeknëppelt ginn.

AUDIO: Jean Asselborn am Interview - Spannungen USA-Iran (13.1.2020)

Hien huet e Méindeg de Moien, no enger Reunioun mat der aussepolitescher Kommissioun vun der Chamber, op Deseskalatioun am Verglach mat der Lag vu virun enger Woch higewisen. De grousse Virdeel vun der EU wär deen, en Drot zu den USA an zum Iran ze hunn.

Ausser den USA wéilt keen d'Atomofkommes mam Iran a Fro stellen, ma wann deen Accord 2015 net ofgeschloss gi wär, dann hätt den Iran d'Atombomm haut, sou den Ausseminister. Den Iran hätt bis elo näischt gemaach, wat net kéint réckgängeg gemaach ginn, an d'Kontrolle vun der internationaler Agence fir Atomenergie géife virugoen.

Dat gëllt et ze verhënneren, erkläert de Jean Asselborn, fir deen et verréckt ass, dass d'USA an d'EU net wëllen, dass Teheran d'Atombomm kritt, an awer géif ee sech neutraliséieren. De Chef vun der Lëtzebuerger Diplomatie gleeft net drun, dass een en neien Accord zustane kritt. Dobäi wär deen aktuellen "hieb- und stichfest". Mat deem Accord géif d'Politik vun de Mënscherechter am Iran net guttgeheescht ginn. Dat wär eng grausam Politik, déi ophéiere misst. Et wéilt een och dem Iran seng Aussepolitik net. Duerch d'Atomofkommes hätt een awer eng Influenz gehat, fir déi ze redresséieren.