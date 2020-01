Am Nordweste vu Syrien gëtt d'Regioun Idlib zënter Woche vu syreschen a russesche Fliger an Truppe bombardéiert.

Et ass eng vun de leschten Héichbuerge vun de Rebellen. Den Ament ass do eng Waffepaus. Russland huet ewell 3 Grenz-Posten opgemaach, fir dass d'Zivilisten d'Géigend kënne verloossen. An Idlib liewen aktuell 2,7 Millioune Leit.