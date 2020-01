Virum Hannergrond vun de Spannungen tëscht den USA an dem Iran huet de Jean Asselborn e Méindeg de sougenannten „Helsinki-Prozess“ an Erënnerung geruff.

Duerch dee Prozess waren an de 70er Joren, d.h. am Kale Krich, d'Amerikaner, d'Russen an d'Europäer mateneen am Dialog. Dës Iddi kéint vun den Europäer opgegraff ginn, fir dass een zu Washington an zu Teheran „net direkt d'Kanounen hëlt, mä versicht, mateneen ze schwätzen".

AUDIO: Asselborn iwwert Kris tëscht USA-Iran / Rep. Eric Ewald (14.1.2020)

D'Europäer wollten de Regime am Iran net changéieren, mä dee Regime, deen do ass, duerch den Atomaccord mat Teheran op eng aner Schinn bréngen, sot den Ausseminister e Méindeg am RTL-Interview. Woubäi den ekonomeschen Drock vun den USA op d'Länner an Europa grouss wär, well d'Amerikaner d'Alternativ opweise géifen: entweder Handel mat hinnen oder mam Iran. Domat wär de Problem awer net geléist.

Fir ze verhënneren, dass den Iran d'Atombomm kritt, preziséiert de Jean Asselborn. Et wär ee sech allerdéngs och doriwwer eens, dass et nach ni sou en Ageständnis wéi dat vun de Revolutiounsgardë gouf, de Passagéierfliger aus der Ukrain erofgeschoss ze hunn.

An et d'Hoffnung gëtt, dass och méi Respekt fir d'Mënscherechter am Iran opkënnt.

De Chef vun der Lëtzebuerger Diplomatie goung donieft op d'Ausso vum US-Verdeedegungsminister Marc Esper an, hien hätt keng Beweiser dofir gesinn, dass de Generol Soleimani Attacken op US-Ambassaden am Mëttleren Oste wëlles gehat hätt.

Et misst een den Amerikaner kloer soen, dass sou Methoden op laang Siicht extrem geféierlech wäre fir de Weltfridden, sou nach de Jean Asselborn.