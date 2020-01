An de leschte Méint huet sech d'Sécherheetssituatioun an der Sahelzon dramatesch verschlechtert.

Ënnert dem franséische Lead soll de Kampf géint den Terrorismus an der Regioun international verstäerkt ginn.

E puer afrikanesch Länner a Frankräich si sech op engem Sommet eens ginn iwwer eng Koalitioun fir d'Sahelregioun. 5 Länner an der Regioun begréissen ausdrécklech, datt Frankräich sech do militäresch engagéiert. D'Land huet 4.500 Zaldoten an der Sahelegioun am Asaz.