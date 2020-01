Zejoert waren d'Weltmierer sou waarm wéi nach ni. D'Erwiermung geet méi séier virun, warne 14 Wëssenschaftler aus 11 Instituter aus verschiddene Länner.

Déi méi héich Temperature vun de Mierer géife Wiederextremer wéi Stierm an heftege Reen mat sech bréngen. Si wären och ee vun den Haaptgrënn fir déi schlëmm Bëschbränn aktuell an Australien oder am Amazonas-Gebitt. Wien déi global Äerderwiermung verstoe wéilt, misst d'Erwiermung vun de Mierer moossen, soen d'Fuerscher. Et wär och wichteg ze verstoen, wéi séier d'Saachen änneren.

Zanter 1970 sinn iwwer 90% vun der Äerderwiermung an d'Mierer gaangen. Fësch an aner Liewewiese verléieren dowéinst Sauerstoff.