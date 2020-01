An der westchinesescher Provënz Qinghai sinn op d'Mannst 6 Mënschen ëm d'Liewe komm, 4 gi weiderhi vermësst.

Vun engem Moment op den anere war op eemol e grousst Lach matzen an der Strooss an huet e Bus an e puer Passante verschlongen, dorënner och e Kand. Wéi et vun CCTV heescht, goufe 16 Leit an d'Spidol bruecht.

Et gëtt den Ament nach ermëttelt, wéi et zu dësem Virfall komme konnt. A China kënnt et wéinst Konstruktiounsfeeler ëmmer nees zu esou Lächer. 2013 goufe 5 Mënsche mat an den Doud gerappt, wéi an engem Industriegebitt op eemol e Krater vun enger Breed vun 10 Meter aus dem Näischt opgetaucht ass.