Den iranesche Militär hat jo zouginn d'Passagéiermaschinn iertemlech ofgeschoss ze hunn, elo goufen an deem Kader déi éischt Persoune festgeholl.

Dat huet déi iranesch Justiz en Dënschdeg matgedeelt. An de staatleche Medien gouf e Porte-parole mat de Wierder zitéiert, et hätt "detailléiert Ermëttlunge" ginn. Detailer goufen awer keng genannt.

No tragesche Virfall hat den Iran deeglaang dementéiert, fir de Fliger-Crash leschte Mëttwoch responsabel ze sinn. Duerno hat et an enger offizieller Deklaratioun geheescht, e mënschleche Feeler wier Schold gewiescht, et hätt een d'Maschinn fir en onbekannte Fluchkierper gehalen an ofgeschoss.

