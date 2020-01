D'Leit sinn opgeruff, hir Dieren a Fënsteren zouzelossen, well de Risiko besteet, datt schiedlech Stoffer an d'Loft komm sinn.

A Spuenien gouf et eng gréisser Explosioun an enger Industriezone. Zu Tarragona am Nordoste vum Land ass eng déck Wollek iwwert der Stad an d'Autoritéiten hunn d'Populatioun opgeruff, bis op Weideres net erauszegoen an d'Fënsteren an d'Dieren zouzeloossen.

#Update: Just in - A CCTV video showing you the moment of the explosion at the petroleum industrial chemical plant in the city of #Tarragona, #Catalonia in #Spain pic.twitter.com/5YaaRQsNF4 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 14, 2020

Et ass den Ament nach net gewosst, a wéi enger Fabrick eppes geschitt ass, mä et ass méiglech, datt Substanzen an d'Loft komm sinn, déi der Gesondheet schueden.

Vun de katalanesche Regionalpompjeeën heescht et, bei der Explosioun selwer wieren op d'mannst 4 Persoune blesséiert ginn. Méi spéit en Dënschdeg den Owend koum d'Confirmatioun, dass eng Persoun ëm d'Liewe komm wier.