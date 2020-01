Si waren am Oktober 2017 op den Daach vum Atomkraaftwierk vu Cattenom geklommen, an haten do e Freedefeier ofgeschoss. Um Mëttwoch fält d'Urteel.

An éischter Instanz waren zwee Méint feste Prisong fir 2 Aktivisten, 7 mol 5 Méint op Sursis, an 20.000 Euro Strof fir d'ONG gesprach ginn.

De Procureur huet am Appell manner héich Fuerderungen gestallt. D'Bedreiwer-Firma EDF hätt awer weiderhi gär eng héich finanziell Entschiedegung.