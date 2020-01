A senger Ried huet de russesche President Wladimir Putin ënner anerem annoncéiert, datt hien d'Verfassung ännere wéilt.

A senger Ried zur Lag vun der Natioun sot de Putin, dass an Zukunft déi russesch Verfassung iwwert den internationalen Accorde soll stoen. Hie géif d'Vollek an engem Referendum ëm seng Meenung froen. An engems wëll de Putin, dass d'Parlament an Zukunft d'Decisioun hëlt, wie Premierminister gëtt.

Elo kann een dervunner ausgoen, dass de Putin, deen u sech 2024 no zwee weidere Mandater als President misst ophalen, sech grad wéi 2008 nees zum Ministerpresident maache léisst an dann am Plaz vun engem schwaache President, wéi deemools dem aktuell demissionären Dimitri Medwedew, d'Land weider ka leeden.

Wéi russesch Medie mellen, wier no dëser Ried déi komplett russesch Regierung zeréckgetrueden. De Medwedew soll dann och schonn en neie Posten hunn, well de Putin hien als Vize-Chef vum Nationale Sécherheetsrot proposéiert huet, sou d'Medie weider.