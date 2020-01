Déi 8 Aktiviste vu Greenpeace, déi 2017 um Site vun der Atomzentral zu Cattenom Freedefeier lassgelooss hunn, kréie keng Prisongsstrof.

An éischter Instanz waren nach zwou Persounen zu all Kéiers zwee Méint festem Prisong verurteelt ginn.



D'Cour d'appel war manner streng a freet Geldstrofen tëschent 720 an 1.980 Euro.

Déi 8 Aktiviste mussen EDF, der Bedreiwerfirma vun der Atomzentral zu Cattenom, donieft awer zesummen e Schuedenersatz vu méi wéi 200.000 Euro bezuelen a Greenpeace selwer gouf zu enger Strof vun 25.000 condamnéiert.

Dat si 5.000 Euro méi wéi an éischter Instanz.