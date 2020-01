Vun en Donneschdeg den Owend u muss sech den Donald Trump ënner anerem wéinst Amtsmëssbrauch veräntwerten.

Den US-Senat kënnt en Donneschdeg fir déi 1. Impeachment-Sëtzung géint den Donald Trump beieneen, dat um 18 Auer eiser Zäit. D'Uklopunkte géint den US-President gi virgestallt. Et geet ënnert anerem ëm Amtsmëssbrauch oder ëm d'Ukrain-Affär.

Et ass jo eréischt den 3. President, dee sech enger Impeachment-Prozedur am Senat muss stellen. Well d'Republikaner do d'Majoritéit hunn, ass et awer ganz onwarscheinlech, datt et den Trump säi Poste wäert verléieren.