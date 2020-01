Am libesche Biergerkrich huet sech de Generol Chalifa Haftar fir e Waffestëllstand bereet erkläert.

Dat huet de Bundesausseminister Heiko Maass en Donneschdeg am Nomëtteg matgedeelt. De Generol hätt engem Waffestëllstand zougesot, onofhängeg dovun, dass hien den Accord Uganks der Woch mat Russland net ënnerschriwwen hat.

Et wier e wichtege Schratt, sou de Maas no engem 3 Stonne laange Gespréich mam Haftar en Donneschdeg am libeschen Bengasi.