An Australien huet et eng éischter Kéier zanter dem Ufank vun de Bëschbränn nees eng Kéier méi zolidd gereent.

Déi méi niddreg Temperaturen an de Reen an Deeler vun Australien verschafen de Mënschen an de Rettungsekippen eng Paus. Am Bundesstaat New South Wales, wou e puer vun den uergste Bëschbränn sinn, hoffen d'Pompjeeën, d'Flamen ënner Kontroll ze bréngen. De Reen kéint se net komplett läschen, ma op d'mannst hëllefen, fir se anzedämmen, sou d'Autoritéiten op der Plaz. Virum Reen waren am Bundesstaat 30 Bränn ausser Kontroll.

Och am Bundesstaat Victoria ass Ree gefall. D'Loftqualitéit huet sech doduerch verbessert, sou d'Autoritéiten.

Fir de Weekend ass weidere Ree gemellt. Dat wär dann déi längste Period u Reen zanter dem Ufank vun de Bränn am September.