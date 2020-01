D'UN warnt virun enger Hongerkris am südlechen Afrika. Wéinst Dréchent an aneren extreme Wiederbedéngunge si 45 Mio. Mënchen vun Ënnerernierung bedreet.

45 Millioune Mënsche sinn am südlechen Afrika vun Honger bedreet. Dëst sollen der souvill wéi nach ni virdru sinn, dat huet de Welternärungsprogramm WFP zu Roum matgedeelt. Betraff si virun allem Fraen a Kanner an de 16 Staaten, déi zum Entwécklungsprogramm vum südlechen Afrika gehéieren. Als Ursaachen huet d'UN-Agentur Dréchenten, Iwwerschwemmungen a wirtschaftlech Mëssstänn genannt.

D'Hongerkris kéint sech an den nächste Méint weider verschlëmmeren, sou d'Lola Castro, WFP-Regionaldirektesch fir d'südlecht Afrika. Prioritéit wär elo, datt déi Betraffen esou séier wéi méiglech géingen Hëllef kréien. "Absolut liewenswichteg" wär awer och d'Stäerkung vun der d'Widderstandsfäegkeet géint déi ëmmer méi heefeg Dréchenten a Stierm. Déi zum Deel op de Klimawandel zeréckzeféiere wieren.

An de leschte 5 Joer hätt de Süde vun Afrika nëmmen eng normal Wuesstemssaison an der Landwirtschaft erlieft. Och déi nächst Recolten am Abrëll an am Mee wären an den nächste Méint a Gefor, sou nach d'WFP.