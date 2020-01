Wéi CNN mellt, wieren e puer Zaldoten an d'US-Militärspidol op Landstuhl an Däitschland bruecht ginn.

Bei der iranescher Rakéitenattack op eng Air Base am Irak den 8. Januar sinn entgéint éischten Informatioune vun deemools awer amerikanesch Zaldote blesséiert ginn.

Wéi CNN mellt, wieren 11 Zaldote verwonnt ginn, vun deenen verschiddener an d’Militär-Spidol op Landstuhl an Däitschland geflu goufen, anerer an en US-Camp an de Kuwait.

D’Attack vum Iran war eng Revanche-Aktioun fir de Mord un hirem Top-Generol Soleimani, 5 Deeg virdrun.