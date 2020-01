Zanter Méint hunn d'US-Demokraten op dee Moment higeschafft, en Donneschdeg war déi 1. Sëtzung am Senat.

Den Optakt war kuerz a formell. Nächsten Dënschdeg kënnt de Senat nees beieneen an da geet et ëm dat Inhaltlecht.

Et ginn donieft och nei Reprochë géint den Trump.

Wéi den Impeachment-Prozess ausgeet, schéngt kloer, den Trump gëtt net ofgesat, mä de Prozess wäert eng grouss Roll am Walkampf spillen. Fir d'Demokraten an d'Republikaner.

Den Donald Trump huet den Optakt vum Prozess viru Journalisten am Wäissen Haus schaarf kommentéiert. Et wier eng "Schan", sou den Trump. Him géif de Prozess gemaach ginn "ouni e Grond". De Prozess wär "ganz parteiesch".