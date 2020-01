D'Police hat do eng Spär opgeriicht. D'Leit lafe viru Gewalt an Aarmut fort an hoffen an den USA op eng nei Chance.

Am Oktober zejoert gouf et den 1. grousse Flüchtlingsmarsch. Den US-President hat als Reaktioun 6.000 Zaldoten un d'Grenz mat Mexiko geschéckt a virun enger "Invasioun vu Kriminelle" gewarnt.