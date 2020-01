Wéi et heescht, soll de Reen nach de ganze Weekend iwwer a verschiddene Bundesstaaten an Australien unhalen.

En dréit dozou bäi, d'Bëschbränn anzedämmen, mä bréngt vill Koalabieren a Gefor. Den Déierepark "Australian Reptile Park", nërdlech vu Sydney, gouf e Freideg zum Deel iwwerschwemmt. Den Zoo huet Fotoe vun naasse Koalabiere verëffentlecht, déi vun engem Déierefleeger misste gerett ginn oder sech un Eukalyptus-Beem geklamert hunn. Och e Krokodil huet misse mat engem Biesem zeréckgedréckt ginn, well dee sech wärend den Iwwerschwemmungen aus dem Stëbs maache wollt.

Nach virun enger Woch waren et d'Bëschbränn, déi eng Gefor fir de Park duergestallt hunn, elo sinn et d'Waassermassen: "Et ass net ze faassen: Lescht Woch hu mir eis all Dag getraff, fir eis iwwert déi onmëttelbar Bedreeung duerch d'Feier ze beroden (...) Haut war eis ganz Ekipp dobaussen am Reen, fir eis Déieren a Sécherheet ze bréngen an de Park virun den Iwwerschwemmungen ze retten."