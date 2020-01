De mexikanesche President Lopez Obrador huet dausende Flüchtlingen, déi um Wee vun Honduras a Richtung USA sinn, Aarbecht ugebueden.

Mexiko hätt iwwer 4.000 fräi Aarbechtsplazen laascht d'südlech Grenz an och Logement fir Migranten, huet den Obrador betount. D'Flüchtlinge versichen opgrond vu Gewalt an Aarmut aus Honduras ze flüchten an an d'USA ze kommen.

Den US-President Trump huet schonn an de leschte Joren Drock op Mexiko gemaach, fir Migranten um Wee an d'USA ze stoppen. Mexiko huet doropshin d'Grenzkontrolle verstäerkt a sech bereet erkläert, 40.000 Migranten aus den USA opzehuelen.