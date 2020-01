An engem Theater am Norden vu Paräis hunn eng 30 Regierungsgéigner versicht, mat Gewalt an d'Gebai ze kommen.

De Grond: De franséische President Emmanuel Macron souz hei mat senger Fra Brigitte Macron an enger Virféierung. E Journalist, deen e puer Reien hannert dem President souz, hat eng Foto getwittert, op där een den Emmanuel Macron gesinn konnt. Der Police no konnten d'Demonstranten awer dru gehënnert ginn, an den Theater eranzegoen. De Journalist, deen d'Foto getwittert huet, gouf nach an der Nuecht festgeholl. Je suis actuellement au théâtre des bouffes du Nord (Métro La Chapelle)

3 rangées derrière le président de la république.



Des militants sont quelque part dans le coin et appelle tout le monde à rappliquer.



Quelque chose se prépare... la soirée risque d’être mouvementée. pic.twitter.com/0mfwQPwdzr — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) January 17, 2020 No méi wéi 6 Woche Streik géint d'Rentereform ass d'Stëmmung an Frankräich weiderhin ugespaant. Och d'Onrouen am Theater hu sech géint déi geplangte Reform vum President Macron geriicht.