Op d'mannst 70 Zaldote vun der Regierung sinn an der Nuecht op e Sonndeg am Jemen duerch ee Rakéitenugrëff gestuerwen.

Ronn 50 weiderer goufe blesséiert. D'Rakéit wär an engem Ausbildungszenter vun der Arméi ageschloen, heescht et aus Militärkreesser. D'Attack ass warscheinlech vun de Separatisten, also den Huthi-Rebelle lancéiert ginn.

Duerch de Konflikt tëscht den USA an dem Iran ass d'Gewalt am Jemen e bëssen an den Hannergrond geréckelt, ma zanter 2015 sinn duerch de Biergerkrich schonn iwwer 10.000 Mënschen ëm d'Liewe komm an 3,3 Millioune Mënsche goufen aus hirer Heemecht verdriwwen.