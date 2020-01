Den Iran huet decidéiert, fir déi sougenannte Flugschreiber aus dem Passagéierfliger, deen ofgeschoss gouf, un d'Ukrain virunzeleeden.

Eng Auswäertung vun dëse Geräter, déi bal ganz futti sinn, wär am Iran net méiglech. Dat sot e Porte-Parole vun den iraneschen Autoritéiten. Falls et och an der Ukrain net méiglech ass, dës Flugschreiber ze liesen, da solle se un Experten a Frankräich virugeleet ginn.