Déi mysteriéis Longekrankheet an der zentralchinesescher Metropol Wuhan breet sech weider aus.

D'Autoritéiten hunn e Sonndeg 17 Fäll gemellt. Den Zoustand vun 3 Patiente wier eescht, heescht et. Domat ass d'Zuel vun den Infizéierten op am Ganzen 62 geklommen. Déi nei Patiente sinn tëscht 30 an 79 Joer al.

Vun den 62 Leit, déi sech mam neie Corona-Virus infizéiert hunn, sinn der 8 an engem seriöen Zoustand, 19 konnte geheelt ginn a sinn och schonn aus dem Spidol entlooss.

Experte ginn dovun aus, dass d'Ausmooss vun der Longekrankheet däitlech méi grouss ass. Déi tatsächlech Zuel vun Infizéierte géing warscheinlech ëm iwwer 1.700 leien. Dat huet den Zentrum fir d'Analys vu globale Viruserkrankungen zu London e Freideg matgedeelt.

Déi nei Longekrankheet war am Dezember eng éischte Kéier a Wuhan opgedaucht. Zwou Persoune sinn a China gestuerwen. Och aus Thailand a Japan goufe bis ewell 3 Infektioune gemellt.

Den neie Virus staamt aus enger Erreegerfamill, zu där och den déidleche Sars-Virus gehéiert. Un der Sars-Epidemie waren an de Joren 2002 an 2003 knapp 350 Mënsche a China, sou wéi knapp 300 weiderer an Hongkong gestuerwen.